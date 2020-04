LPI-SHL: Brand in Seniorenheim

Landespolizeiinspektion Suhl

Heute Mittag geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze in einer Wohnung innerhalb eines Seniorenheimes in der Straße "Am Hopfengarten" in Schwickershausen in Brand. Aufgrund des dadurch entstandenen Rauchs erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand drei Bewohner eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus. Das Gebäude musste vollständig geräumt werden. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig und konnte somit Schlimmeres verhindern. Die Ursache des Feuers sowie die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

