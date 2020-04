Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Ausweichen Auto beschädigt

Schmalkalden (ots)

Eine 28-Jährige befuhr Mittwochvormittag mit ihrem PKW den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden. Als die Fahrerin einem LKW auswich, überfuhr sie die Abgrenzung der Zufahrt zur Laderampe und krachte dem 40 Zentimeter tiefen Absatz herunter. Dabei beschädigte sie ihr Auto so sehr, dass Benzin austrat. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.

