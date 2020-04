Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zweimal geklaut

Suhl (ots)

Mittwochnachmittag sprach ein ausländischer Mann einen 80-Jährigen in einem Supermarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl an und lenkte ihn ab, während ein zweiter Ausländer den Rucksack des Rentners öffnete, um dessen Geldbörse zu entwenden. Als der ältere Herr bemerkte, dass sich jemand an seinem Rucksack zu schaffen macht, rannten die Männer davon. Kurze Zeit später erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Mitarbeiter hielten den Täter ausländischer Herkunft fest. Er hatte außer dem Diebesgut die Geldbörse einstecken, die er zuvor dem Rentner im Supermarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße entwendet hatte. Er erhielt für die beiden begangenen Diebstähle jeweils eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell