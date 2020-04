Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang

Merkers (ots)

Am Dienstag gegen 7.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Salzunger Straße in Merkers, bei dem beide Unfallbeteiligte unterschiedliche Angaben machten. Der LKW-Fahrer sagte aus, dass eine vor ihm fahrende Fahrzeug-Führerin mit ihrem VW ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung machte und er daraufhin auffuhr. Die VW-Fahrerin gab an, dass sie nach links abbiegen wollte und blinkte. Danach verlangsamte sie ihre Fahrt und hielt an, um den Gegenverkehr die Vorfahrt zu gewähren. Plötzlich stieß der LKW auf den PKW. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

