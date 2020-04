Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand in Abstellkammer

Westenfeld (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstag gegen 1.30 Uhr zum Brand in der Abstellkammer eines Wohnhauses in der Straße "Herrnberg" in Westenfeld. Ein Bewohner des Hauses nahm Brandgeruch aus der Wohnung darüber wahr und informierte den 39-jährigen Wohnungsinhaber. Dieser stellte Rauch in seiner Speisekammer fest und informierte die Feuerwehr. Die Kameraden löschten das Feuer und lüfteten das Gebäude. Nach deren Schätzung entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Verletzt hat sich zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

