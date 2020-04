Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschädigter Fahrzeug-Führer gesucht

Bad Salzungen (ots)

Am Dienstag gegen 14.00 Uhr erfasste eine Windböe die Fahrertür eines Autos auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen, als die Fahrerin gerade dabei war, einzusteigen. Die Tür knallte gegen einen daneben geparkten roten PKW. Nachdem die Fahrerin eine gewisse Zeit auf den geschädigten Fahrzeug-Führer gewartet hatte und dieser nicht erschien, fuhr sie los und meldete den Vorfall der Polizei. Angaben zum Kennzeichen, den Fahrzeugtyp sowie entstandene Schäden am PKW konnte sie nicht machen. Der geschädigte Fahrzeug-Führer wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

