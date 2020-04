Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickdiebstahl

Hildburghausen (ots)

Dienstagnachmittag teilte eine Frau den Diebstahl ihrer Handtasche durch zwei unbekannte Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisfelder Straße in Hildburghausen mit. Die 61-Jährige packte ihren Einkauf vom Einkaufswagen in den Kofferraum ihres Fahrzeuges, als einer der Männer die Frau ansprach und nach dem Weg zum Bahnhof fragte. Während sie Auskunft gab und dabei den Kofferraum außer Acht ließ, entwendete vermutlich der zweite Täter die Handtasche aus dem Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

