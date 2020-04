Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zella-Mehlis (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Dienstag die Scheibe der Nebeneingangstür zu einer Kindertagesstätte in der Feldgasse in Zella-Mehlis und verursachten dadurch einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Scheibe bestand aus Sicherheitsglas, die den Schlägen standhielt. Somit gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

