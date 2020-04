Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Radfahrer

Meiningen (ots)

Ein 51-jähriger PKW-Fahrer befuhr Montagabend die Marienstraße in Meiningen aus Richtung Bernhardstraße. Er wollte nach links in die Lindenallee abbiegen, übersah dabei aber den aus der Rohrer Straße kommenden Radfahrer, der geradeaus in Richtung Marienstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem der 53-jährige Radler auf die Motorhaube stürzte und anschließend auf den Boden fiel. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

