Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Pfandflaschen abgesehen

Rippershausen (ots)

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen auf das Werksgelände eines Getränkevertriebes in der Straße "Sandfeld" in Rippershausen. Anschließend entwendeten sie die Pfandflaschen aus mindestens 40 Kästen, was alles in allem 800 Flaschen ausmacht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693-591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell