Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baumarkt

Schmalkalden (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen das Eingangstor zur Lieferzone eines Baumarktes in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden auf. Anschließend entwendeten sie Waren von mehreren Paletten und nutzten zum Abtransport einen ca. zwei Meter langen Plattenwagen, den sie im Anschluss ebenfalls entwendeten. Mit einer Beute von ca. 7.500 Euro verließen die Einbrecher den Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693-5910 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

