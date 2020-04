Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus der Hand geweht

Bad Salzungen (ots)

Eine 48-jährige Frau stellte am Montag ihren PKW auf dem Parkdeck eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen ab. Als sie gegen 14.00 Uhr wieder einsteigen wollte ergriff eine Windböe die Tür und riss sie der Dame aus der Hand. Die Tür stieß gegen das neben ihrem Fahrzeug geparkte rote Auto. Die 48-Jährige wartete noch eine Weile, fuhr dann aber weiter und meldete sich schließlich bei der Polizei. Der geschädigte Fahrzeughalter wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

