Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleiner Waldbrand

Oberschönau (ots)

Lange Trockenheit führt auch in den Wäldern Thüringens zur verstärkten Waldbrandgefahr. Genau daran dachten Unbekannte wahrscheinlich nicht, als sie am Sonntag "Am Hohen Stein" im Bereich des Kanzlersgrundes in der Gemarkung Oberschönau ein Lagerfeuer betrieben. Ersten Ermittlungen nach wurde das Feuer gelöscht, aber durch den starken Wind am Montagnachmittag entfachte ein verbliebenes Glutnest und setzte so eine Fläche von 4 x 4 Metern in Brand. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Es wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell