Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis

Wernshausen (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Sonntagnachmittag einen 40-jährigen PKW-Fahrer in der Straße "Unterm Bahnhof" in Wernshausen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz war die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell