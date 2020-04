Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Eiern beworfen

Rohr (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom späten Samstagabend bis Sonntagmorgen eine Holzwindmühle und eine Blumenampel vom Gartengrundstück eines Hauses in der Meininger Straße in Rohr. Zudem bewarf der Täter die Hauswand mit Eiern und Plastiktüten, die mit einem Eiergemisch befüllt waren. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

