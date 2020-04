Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Räder geklaut

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag- bis Sonntagmittag insgesamt drei Räder eines PKW, der in der Asbacher Straße in Schmalkalden geparkt war. Das Fahrzeug wurde durch die Unbekannten auf graue Pflastersteine abgestellt. Vermutlich wurden sie bei der Tatausführung gestört, denn das vierte Rad war gelockert, hing aber noch am Auto dran. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

