Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Henfstädt (ots)

Am frühen Freitagnachmittag brannte eine Kahlschlagfläche in der Gemeinde Henfstädt, welche mit ca. 30 Meter hohe Bäumen bewachsen ist auf einer Fläche von ca. 100 x 100 Metern. Vermutlich entzündete sich weggeworfenes Gras selbst. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, wer an diesem Bereich illegal Grünschnitt und weiteren Müll entsorgt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell