Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Frontscheibe eins Ford, der hinter der Feuerwehr in der Auenstraße in Suhl geparkt war. Vermutlich mit einem Stein entstanden die Beschädigungen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag. Ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell