Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: auf frischer Tat ertappt

Schweina/ Profisch (ots)

Am 17.04.2020 gegen 12:00 Uhr stellte ein Polizeibeamter im Rahmen der Anzeigenaufnahme einen Kleintransporter Ford Transit mit einem Anhänger fest. Eine männliche Person flüchte sofort, konnte jedoch namentlich gemacht werden. Eine weitere männliche Person wurde noch am Fahrzeug festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass der Kleintransporter abgemeldet und die an ihm angebrachten Kennzeichen, bereits in der Zeit vom 15.zum 16.4. 2020 in Bad Salzungen entwendet wurden. Der Anhänger war ebenfalls nicht zugelassen. Im Kleintransporter wurde weitere amtliche Kennzeichen aufgefunden, welche ebenso kurz zuvor in Barchfeld entwendet wurden. Weiterhin befand sich ein entwendetes Moped im Laderaum.

Dieses wurde ebenso erst im Laufe des Vormittags vom Parkplatz des Netto Marktes in Barchfeld entwendet.

Es wird um sachdienliche Hinweise gebeten, hat jemand beobachtet, wie das Moped vom Parkplatz in den Transporter geladen wurde. Bei dem Tatfahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford Transit mit sehr auffälliger oranger Beschriftung Motocross, sowie schwarzen und orangen Flecken über der gesamten Fahrzeuglänge. Hinweise nimmt die PI Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695 5510 entgegen.

