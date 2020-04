Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefontrickbetrug

Bad Salzungen (ots)

Am 18.04.2020 gegen 10:00 Uhr meldete sich ein Rentnerehepaar aus Bad Salzungen und teilte mit, dass diese bereits am 17.04.2020 einen Telefonanruf bekommen haben, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass am 18.04.2020 ihnen ein Gewinn in Höhe von 49 900,- Euro ausgezahlt wird. Am 18.04.2020 erfolgte dann Vormittags ein weiterer Telefonanruf, dass allerdings durch die Gewinner Notar- und Transportkosten in Höhe von 900,-Euro zu zahlen wären. Eine Geldübergabe sollte noch im Laufe des Vormittags erfolgen, zu der es dann aber doch nicht kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell