Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: versucht Radlader zu entwenden

Stadtlengsfeld (ots)

In der Nacht vom 17. zum 18.4.2020 versuchten unbekannte Täter von einem Firmengelände im Gewerbepark in Stadtlengsfeld einen Radlader zu entwenden. Gewaltsam wurde dieser aufgebrochen, durch eine weitere Sicherungsvorrichtung gelang es den unbekannten Tätern jedoch nicht, dass Fahrzeug zu starten. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf zirka 1500 Euro.

