Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: verbotener Gegenstand bei Verkehrskontrolle

Suhl (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nach verbotswidrigem Linksabbiegen wurde am Freitagmorgen ein 69jähriger Fahrzeugführer in Meiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während dieser Kontrolle trug der Fahrzeugführer ein am Gürtel befestigtes verbotenes Einhandmesser. Das Einhandmesser wurde sichergestellt und wird zusammen mit der Ordnungswidrigkeitenanzeige ans Landratsamt zur weiteren Verfolgung abgegeben.

