Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit erletztem Radfahrer

Suhl (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Gerthausen und Weimarschmieden ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 23jähriger Führer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine samt Anhänger wollte eine 55jährige Radfahrerin überholen, die in gleiche Richtung unterwegs war. Aus noch unklarer Ursache hatte sich vor dem Überholvorgang ein seitlicher Ausleger rechts am Anhänger gelöst, wodurch die Breite des Fahrzeugs vergrößert wurde. Nun reichte der gewählte seitliche Abstand beim Überholen nicht mehr aus und die Radfahrerin wurde vom seitlich abstehenden Teil erfasst und kam zu Fall. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen, die durch einen Retungswagen vor Ort behandelt und im Klinikum überprüft wurden. Das Fahrrad wurde dabei beschädigt, der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt

