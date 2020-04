Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Per Haftbefehl gesuchter Mann hat Drogen einstecken

Hildburghausen (ots)

Am 17.04.2020, gegen 19:30 Uhr, stellten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 38-jährigen Mann vor einem Supermarkt in Hildburghausen fest. Wie sich schnell herausstellte bestand gegen den Mann, welcher keinen festen Wohnsitz hat, ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Meiningen. Damit nicht genug - bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf, bei der es sich dem ersten Augenschein nach um Methamphetamin handeln dürfte. Der Festgenommene wurde am folgenden Tag dem Gericht in Hildburghausen vorgeführt, die Richterin ließ den Mann in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt verbringen.

