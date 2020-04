Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung durch Graffiti

Suhl (ots)

Unbekannte Täter beschmierten zwischen dem 17.04.2020 und dem 18.04.2020 an mehreren Örtlichkeiten in der Aue sowie in der Karl-Marx-Str. in Suhl Hauswände, Türen und Verteilerkästen mit Farbe.

Hinweise zum Täter nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

