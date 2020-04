Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Am 17.04.20, gegen 09.45 Uhr stellte der Geschädigte aus Oberschönau seinen Opel Astra auf dem Parkplatz des Globus-Baumarkt in Suhl ab. Als er gegen 10.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er einen Schaden an der Stoßstange hinten links. Der Sachschaden beträgt ca. 2000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell