Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeuge meldet alkoholisierten Autofahrer

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagabend teilten Zeugen mit, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gerade in einen PKW, der in der Dr.-Salvador-Allende-Straße in Bad Salzungen geparkt war, gestiegen und davon gefahren ist. Die Polizisten konnten das Fahrzeug an der Anschrift des Fahrzeughalters feststellen und die vom Zeugen abgegebene Personenbeschreibung passte genau auf den angetroffenen 62-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,91 Promille. Die Beamten nahmen den Mann zur Blutentnahme mit ins Klinikum Bad Salzungen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

