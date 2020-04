Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Crossmaschine gefunden

Leimbach (ots)

Donnerstagmittag wurde eine herrenlose Kinder-Motocrossmaschine an einem Feldweg nahe einer Pferdekoppel in der Nähe der Lindenstraße in Leimbach festgestellt. Bei dem Sportgerät handelt es sich um eine KTM 65 SX. Es war kein Kennzeichen angebracht, so dass keine Zuordnung möglich war. Hinweise zum Motorrad oder zum Fahrzeugeigentümer nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

