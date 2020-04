Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tabakladen

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 09.04.2020, 22.20 Uhr, bis 10.04.2020, 7.40 Uhr, in einen Tabakladen in der Leipziger Straße in Meiningen ein. Zunächst versuchten sie die Schaufensterscheibe einzuschlagen, was jedoch nicht funktionieren wollte und so entschlossen sie sich kurzerhand dazu, einen gusseisernen Gullydeckel von dem Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes zu holen und warfen damit die Scheibe ein. Anschließend begaben sich die Täter ins Innere und entwendeten Tabakwaren im Wert von ca. 5.500 Euro. Auch der entstandene Sachschaden war mit 2.000 Euro beachtlich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im besagten Tatzeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen oder die Täter beobachtet haben. Zudem müssen die Einbrecher mehrere große Säcke oder Reisetaschen zum Abtransport der Zigaretten genutzt haben. Wem sind derart bepackte Personen in Tatortnähe aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei zu melden.

