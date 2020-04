Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kind auf Fahrrad angefahren

Themar (ots)

Mittwochnachmittag befuhren drei Kinder mit ihren Fahrrädern die Lengfelder Straße in Themar. Ein Zeuge sagte aus, dass einer der Fahrrad-Fahrer in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte und dabei nicht auf einen entgegenkommenden PKW achtete. Die 31-jährige Auto-Fahrerin stieß mit dem Jungen auf dem Rad zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich am Kopf. Glücklicherweise trug er einen Helm, der schlimmeres verhinderte. Das 10-jährige Kind kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

