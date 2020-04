Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Streit unter Nachbarn

Wiedersbach (ots)

Mittwochabend kam es zum Streit zweier Nachbarn in Wiedersbach. Nach ersten Erkenntnissen bewarf ein 59-Jähriger einen 80-Jährigen in seinem Garten mit Kies und Böllern. Dies endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der ältere Mann mehrere Verletzungen davontrug. Als die Polizei eintraf, leistete der Raufbold während der Personalienfeststellung aktiv Widerstand. Nachdem er sich beruhigt hatte, war er mit einem Atemalkoholtest einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann erhielt letztendlich Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 80-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus.

