Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped umgebaut

Hildburghausen (ots)

Mittwochmorgen kontrollierten Polizisten einen Moped-Fahrer in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer bauliche Veränderungen an der Simson vorgenommen hatte, die auf eine Leistungssteigerung hindeuteten. Das Moped wurde zur Beweissicherung zu einer Prüfstelle verbracht. Der 17-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da er nicht die entsprechende Fahrerlaubnisklasse besaß.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell