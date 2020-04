Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebszahl aus Garten

Themar (ots)

Unbekannte betraten zwischen dem 12.04.2020 (Sonntag) und dem 14.04.2020 (Dienstag) unberechtigt den Garten eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Themar und entwendeten daraus zwei Gartenstühle sowie eine Kinderschaukel im Gesamtwert von etwa 120 Euro. Die Täter verursachten Sachschaden von rund 100 Euro an, als sie den Gartenzaun herunterdrückten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

