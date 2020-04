Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Körperverletzung

Bad Salzungen (ots)

Ein 20-jähriger Mann syrischer Herkunft und sein 24-jähriger Landsmann sprachen Dienstagabend drei Frauen vor einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen anzüglich an. Der Freund einer der Frauen forderte daraufhin die Männer auf, dies zu unterlassen, woraufhin einer der Männer den Freund körperlich anging. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gingen dazwischen und konnten die Kontrahenten trennen. Doch nur kurze Zeit später wurde der Mann erneut angegriffen, diesmal aber von beiden Tätern. Er konnte einen abwehren, der daraufhin mit einer Flasche erneut auf ihn los wollte, dann aber doch von seinem Plan abwich. Das Handgemenge endete und die beiden alkoholisierten Täter müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell