Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bodenverunreinigung

Leimbach (ots)

Dienstagmorgen stellte ein Zeuge in der Bernhardshaller Straße / Ecke Salinenweg in Leimbach eine Bodenverunreinigung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen trat in diesem Bereich eine ölhaltige Substanz aus und verschmutzte auf einer größeren Fläche und in einigen Metern Tiefe den Bereich. Das Umweltamt wurde in formiert und die Beamten der Suhler Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache für die Verunreinigung muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell