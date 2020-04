Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vom Auto überrollt

Schmalkalden (ots)

Am Sonntag gegen 2.00 Uhr geriet eine 53-Jährige auf einem Schotterweg im "Alttal" bei Schmalkalden unter ein Auto. Dabei erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die genauen Umstände, die zum Unfall führten, muss die Polizei nun ermitteln.

