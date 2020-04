Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pressemeldung der Polizeiinspektion Hildburghausen für den Zeitraum vom 10.04.2020 bis 13.04.2020

Hildburghausen (ots)

In der Zeit vom 10.04.20 bis 11.04.20 versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Schustergasse in Eisfeld einzudringen. Der oder die unbekannten Täter hebelten an der Eingangstür. Diese wurde dadurch beschädigt. Ein Eindringen gelang nicht.

In der Zeit vom 09.04.2020 bis 10.04.2020 wurde in Eisfeld, aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße eine Minibierzeltgarnitur entwendet.

Am 10.04.20 kam eine 40-jährige Fahrzeugführerin in einer Linkskurve in der Ortslage Gießübel nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Gartenmauer. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch im Atem der Fahrzeugführerin auf. Aufgrund der Verletzungen konnte kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Die Blutentnahme wurde durch die Beamten veranlasst.

Am 11.04.20 wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Hildbburghausen ein Fahrzeug in Leimrieth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 60-jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst.

Am Abend des 11.04.20 befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die K525 zwischen Brünn und Bürden. Er stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrradfahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der Schwere der Verletzungen nicht durchgeführt werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Im Zeitraum 10.04.2020 12:30 Uhr bis 19:30 Uhr kam ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Buchenhof und Gleichamberg, in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Telefonmast, setzte seine Fahrt ungebremst fort, fuhr über einen angrenzenden Feldweg und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Am Telefonmast, an dem Baum und vermutlich auch an dem Pkw des unbekannten Fahrzeugführers entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer ließ sich vermutlich im Anschluss von der Unfallstelle abschleppen. Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde erstattet.

Im Berichtszeitraum der Polizeiinspektion Hildburghausen kamen die Beamten zu fünf Einsätzen aufgrund des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz zum Einsatz. Es wurden zwei Ansammlungen von Personen im Bereich Hildburghausen (9 Personen) und Themar (12 Personen) aufgelöst. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz wurden gefertigt. Diese werden an das Landratsamt Hildburghausen weitergeleitet.

