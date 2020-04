Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug zerkratzt

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.04.2020, 17:00 Uhr und dem 12.04.2020, 17:00 Uhr, parkte ein 50 Jähriger aus Uelzen seinen Mercedes mit UE-Kennzeichen in der Adlersbergstraße in Suhl. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte das gesamte Fahrzeug zerkratzt hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 entgegen.

