Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe vom Pkw eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet

Oberhof (ots)

Im Zeitraum vom 09.04.2020, 19:00 Uhr bis 10.04.2020, 09:00 Uhr wurde an einem in Oberhof, Am Bahnhof geparkten Fahrzeug die Seitenscheibe eingeschlagen und diverse Gegenstände entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681 369 224 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell