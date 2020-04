Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Reifenplatzer

Oberhof (ots)

Am 12.04.2020, 21:55 Uhr befuhr ein 50 jähriger Zella-Mehliser mit seinem Fahrzeug die L3247 aus Zella-Mehlis kommend in Richtung Oberhof. In einer Rechtskurve platzte der vordere Reifen des Fahrzeugs. In Folge dessen kam der 50 jährige auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und überquerte erneut die Fahrbahn. Am Fahrbahnrand kam der Fahrzeugführer schließlich zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

