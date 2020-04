Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Döner-Imbiss

Dermbach (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in einen Döner-Imbiss in der Dermbacher Straße in Stadtlengsfeld eingebrochen. Hierbei entstanden Schäden an der Eingangstür. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Diese Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der 03695-5510 bei der PI Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell