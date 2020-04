Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Entstempelte Kennzeichen

Buttlar (ots)

Am Samstag um 14:45 Uhr stellten Polizeibeamte im Buttlarer Ortsteil Mieswarz einen Pkw Subaru im Gegenverkehr fest, an dem sich Kennzeichen befanden, welche offensichtlich entstempelt waren. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich dann heraus, dass der Subaru im Jahr 2016 Außerbetrieb gesetzt wurde. Der festgestellte Fahrzeugführer muss sich nun in mehrfacher Hinsicht strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell