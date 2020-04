Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Schmalkalden (ots)

Am Karfreitag gegen 21:00 Uhr wurden die Feuerwehr Schmalkalden und die Polizei über ein Feuer an einem Waldweg bei Schmalkalden, Pfaffenbach informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand ein Feuer in diversen Grünschnittabfällen am Wegesrand. Die Flammen erreichten bereits in der Nähe stehende Bäume. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch noch rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf den angrenzenden Wald übergreifen konnte. Aufgrund der niedrigen Temperaturen während der Ereigniszeit erscheint eine Selbstentzündung als unwahrscheinlich. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Herbeiführen einer Brandgefahr gegen Unbekannt. Zeugen mögen sich umgehend bei der Polizei melden.

