Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Pkw-Aufbruch

Meiningen (ots)

In der Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag wurde in der Lindenallee in Meiningen erneut ein abgeparktes Auto aufgebrochen. Der unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe des schwarzen Mercedes ein und öffnete dann die Tür zum Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene private Gegenstände entwendet. Zeugen mögen sich umgehend bei der Polizei in Meiningen melden. Die Polizei weist daraufhin, dass die Bürger darauf achten mögen, keine Wertgegenstände und sonstige Sachen sichtbar im Auto liegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell