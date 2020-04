Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleines Osterfeuer große Wirkung

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei auf eine Gruppe Jungendlicher aus Schmalkalden aufmerksam. Diese trafen sich zu einem kleinen Osterfeuer auf dem Berg an der Queste hinter den Hochbehältern in Schmalkalden. Aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften verstießen die Betroffenen gegen das Infektionsschutzgesetz und mussten ihr Treffen auflösen. Weiterhin wurde durch die Beamten das Herbeiführen einer Brandgefahr angezeigt, da die aktuelle Wetterlage eine erhebliche Trockenheit verursacht. Das Lagerfeuer wurde durch die Jugendlichen mit Wasser und Sand gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell