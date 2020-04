Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahndung nach zweitem Täter erfolgreich

Suhl (ots)

In Zusammenhang mit den Ereignissen in der Nacht zum Donnerstag in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung führten die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einem zweiten Verdächtigen, einem 28-jährigen Mann georgischer Herkunft. Um ihm habhaft zu werden erfolgten Freitagmorgen Durchsuchungsmaßnahmen im Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Thüringen in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung. Der Täter konnte jedoch nicht aufgegriffen werden. Im Rahmen der im Anschluss geführten Fahndungsmaßnahmen wurde der Mann Freitagabend vorläufig festgenommen. Die Vorführung vor dem zuständigen Haftrichter erfolgte am heutigen Samstag (11.04.2020). Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und ordnete den sofortigen Vollzug an. Der 28-Jährige wurde in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen dauern an.

