Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zweimal ertappt

Bad Salzungen (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus der Krayenberggemeinde wurde am Donnerstag im Zeitraum von 9 Stunden zweimal beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Zunächst wurde er in den Mittagsstunden in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann. Am gleichen Abend gegen 21:15 Uhr wurde er dann nochmal in der gleichen Straße mit seinem Pkw VW fahrend festgestellt. Durch die Polizeibeamten wurden dementsprechende Strafverfahren eingeleitet.

