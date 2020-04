Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgänger gesucht

Zella-Mehlis (ots)

Ein Fahrzeug-Führer war am Freitag gegen 11.00 Uhr mit seinem Kia in der Straße "Insel" in Zella-Mehlis unterwegs. Der Fahrer erkannte zu spät, dass ein vor ihm fahrender Kleintransporter beim Abbiegen in die Talstraße verkehrsbedingt anhielt, um einen Fußgänger die Straße überqueren zu lassen und fuhr hinten auf. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt etwa 5.000 Euro. Um die Unfallursache zweifelsfrei ermitteln zu können, ist die Aussage des Fußgängers nötig. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell