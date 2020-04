Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer vermisst ein Kinder-Quad?

Hildburghausen (ots)

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr wurde ein Kinder-Quad zwischen dem Walkmühlenweg und der Dammstraße in Hildburghausen aufgefunden und der Polizei übergeben. Ob es sich um Diebesgut handelt, ist derzeit nicht bekannt, ebenso wer das Fahrzeug dort abgestellt hat. Die Originalfarbe des Quad ist vermutlich rot und wurde mit schwarzer Farbe überlackiert. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

