Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheinwerfer geklaut

Bad Liebenstein (ots)

Unbekannte bauten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag insgesamt zehn Scheinwerfer im Wert von etwa 1.500 Euro von einer Forstmaschine ab, die in Meimers bei Bad Liebenstein abgestellt war und entwendeten diese. Dabei beschädigten der oder die Täter die Kabel sowie die Antenne auf dem Dach des Führerhauses. Der Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

